26-jähriger Küchenchef stirbt unerwartet bei Halbmarathon

Joey Fecci (†26) lernte im Laufe seines Lebens und seiner kulinarischen Karriere viele Freunde und Kollegen kennen. © Instagram/jfecci

Andere Läufer hatten den jungen Mann bewusstlos an der Shelby-Park-Strecke in Nashville (Tennessee) aufgefunden, berichtete der TV-Sender WSMV.

Ärzte und Sanitäter eilten herbei und brachten Joey nach einer Erstversorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo der 26-Jährige jedoch starb.

"Wir danken dem medizinischen Personal, das sich schnell um unseren Teilnehmer gekümmert hat", hieß es vonseiten des Veranstalters Rock 'n' Roll Running Series, der den Halbmarathon organisierte.

Joey begann im Alter von 15 Jahren, sich für das Kochen zu begeistern. Seine Karriere begann als Hilfskellner und Pizzabäcker in New York, bevor er nach einer Ausbildung in Las Vegas schließlich Chefkoch im angesehenen Restaurant Lucia in Nashville wurde.

Auf Joeys Instagram-Kanal brachten viele Follower ihre Anteilnahme zum Ausdruck. Auch die Familie des 26-Jährigen äußerte sich: "Er war ein helles Licht der Inspiration und Positivität für alle, die das Glück hatten, seinen Weg zu kreuzen. Er war für so viele ein geschätzter Sohn, Bruder und Freund. Er hinterlässt eine Familie, die ihn so sehr liebt."