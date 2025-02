Acht Monate auf ISS: Festsitzende Astronauten können sich nicht mehr ans Laufen erinnern!

Suni Williams (59) sprach am vergangenen Montag in einem Telefonat mit einigen Schülern einer amerikanischen Highschool.

Suni Williams (59) und Butch Wilmore (62) werden frühestens im März auf die Erde zurückkehren. © NASA

Sie fügte hinzu: "Ich bin nicht gelaufen. Ich habe mich nicht hingesetzt. Ich habe mich nicht hingelegt. Das musst du auch nicht. Du kannst einfach die Augen schließen und schweben, wo du gerade bist."

Sie sprach auch darüber, was der mittlerweile achtmonatige Aufenthalt mit der Beziehung zu ihrer Familie mache.

"Meine Mutter wird ein bisschen älter, also versuche ich, (...) so viel wie möglich (...), in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, ich spreche praktisch jeden Tag mit meiner Mutter. Ich melde mich einfach bei ihr, rufe sie an und frage, wie es ihr geht. (...) Aber wir kommen zurecht", so Williams.

Die beiden sollen noch bis voraussichtlich Ende März oder April auf der Raumstation bleiben, bis sie von anderen Astronauten abgelöst werden.