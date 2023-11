Auto-Explosion an Grenze zwischen USA und Kanada: Zwei Insassen tot

Fahrzeuge stehen vor einem Zollgebäude mit Brandschäden am Grenzübergang Rainbow Bridge. © Derek Gee/The Buffalo News via AP/dpa

Der Vorfall sei am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe der berühmten Niagarafälle geschehen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, am Mittwoch per Kurznachrichtendienst X mit.

Die Polizei des Bundesstaates arbeite gemeinsam mit der für Terrorismus zuständigen Einheit der Bundespolizei FBI daran, alle Zugangswege nach New York zu beobachten, teilte Hochul weiter mit.

Zwei Insassen des explodierten Autos sind Medienberichten zufolge tot. Ansonsten gebe es keine weiteren Todesopfer, berichtete der US-Sender CNN.

Auch das FBI in Buffalo und die Verkehrsbehörde der Grenze bestätigten den Vorfall. Der Vorfall werde untersucht, hieß es vom FBI in Buffalo.

Auf Fotos waren Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang zu sehen.