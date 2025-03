Baby fällt in Bleiche-Eimer: Schlimme Zustände bei Messi-Eltern aufgedeckt

Dubuque (Iowa/USA) - Schlimme Zustände! Im US -Bundesstaat Iowa hat die Polizei drei Kinder aus den Klauen ihrer völlig überforderten Messi-Eltern gerettet. Das jüngste Kind wurde zuvor bewusstlos in einem Eimer voller Bleichmittel entdeckt.

Der Säugling fiel in einen Eimer mit Putzmittel. Der kleine Junge wäre fast gestorben. (Symbolbild) © 123RF/bd54bd54

In der beschaulichen Kleinstadt Dubuque (50.000 Einwohner) hat sich ein schockierender Fall von Vernachlässigung zugetragen. In ihrer Behausung versuchten Scott Marcov (30) und seine Frau Madelyn Marcov (28), ihre drei Kinder (1,4, und 6 Jahre alt) großzuziehen. Doch die Messi-Eltern waren wohl völlig überfordert, legt ein Bericht des Senders KCRG nahe.

Am 1. Oktober wurde die Polizei wegen eines Notfalls in den völlig heruntergekommenen Bungalow am Stadtrand gerufen. Der einjährige Sohn der Familie schwebte in höchster Lebensgefahr. Während es sich Mutter Madelyn im Wohnzimmer gemütlich gemacht hatte, krabbelte der kleine Junge munter umher und fiel kopfüber in einen Eimer voller Putzwasser.

Als ihn ein anderes Kind fand, war der Säugling schon bewusstlos. Wie lange er im Eimer lag, ist unklar. Das Kleinkind handelte sofort, rettete den Bruder aus dem Bleicheimer und informierte die Mutter, die dann auch den Notruf rief.

Das Baby überlebte nur ganz knapp, musste künstlich beatmet werden und kam sofort ins Krankenhaus, wo es sich von der Tortur erholt.