Babyfon filmt Geschwister im Bett: Was der Junge seine kleine Schwester fragt, lässt Herzen schmelzen

Mutter Liza freut sich über die enge Bindung ihrer beider Kinder. © Screenshot/Instagram/liza.lieberman

Mutter Liza Liebermann, welche die niedliche Situation über die Kamera beobachten durfte, ist von dem Gespräch ihrer Kinder mehr als verzückt: "Als das passierte, dachte ich: 'Oh mein Gott, das ist alles, was ich mir je für sie gewünscht habe'", sagt sie gegenüber TODAY.com. Sie und ihr Mann seien selbst Einzelkinder gewesen und hatten immer den Traum, dass ihre Kinder eine enge Bindung haben.

Auch wenn die Worte ihrer Kinder ihr die Tränen in die Augen trieben, musste Liza nebenbei auch lachen. Denn vieles, was Sloan von seiner kleinen Schwester forderte, hatte er selbst von seiner Mutter gehört. So würde ihm die New Yorkerin bei einem Gefühlsausbruch stets vorschlagen, lieber tief durchzuatmen als zu schreien.

Auch das Thema Lügen und die Wahrheit sagen hatte sie mit ihrem vierjährigen Sohn erst vor Kurzem besprochen.

"Es ist so süß zu sehen, wie ihre Bindung wächst", freut sich Liza. Sie hofft, dass sich das nie ändern wird.

Auf Instagram, wo sie das Video von Kaia und Sloan teilte, wurde das Material mehr als 10 Millionen Mal angeklickt.