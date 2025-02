Betrunkener Autofahrer tötet Mutter und Tochter! Seine Strafe hat es in sich

Panama City (USA) - Betrunken Autofahren ist kein Kavaliersdelikt! Das beweist wieder einmal ein tragischer Fall aus dem US-Bundesstaat Florida . Dort raste ein alkoholisierter Mann mit seinem Wagen bei mehr als 200 km/h in ein anderes Auto, tötete eine Seniorin und ihre Tochter. Nun muss er für eine lange Zeit in den Knast.

Jacob Manuel (25) wird wohl den Großteil seines restlichen Lebens hinter Gittern verbringen. © Montage: State Attorney’s Office for the 14th Judicial Circuit

Jacob Manuel (25) verbrachte den frühen Abend des 10. Mai 2022 laut Miami Herald in einer Bar in Panama City. Nach drei Stunden setzte er sich volltrunken ans Steuer seines Dodge Chargers und fuhr los. Ein fataler Fehler, denn er nun Jahrzehnte lange bereuen muss.

Denn bei 130 Meilen pro Stunde (fast 210 km/h) krachte er in den SUV einer Familie - der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls an einen Strommast gedrückt. Tallulah Montez Beaman Ellis und ihre Tochter Tammy R. Hughes, die sich in dem Auto befunden hatten, starben an Ort und Stelle. Auch die damals 9-jährige (Ur-) Enkelin der beiden wurde lebensbedrohlich verletzt.

Manuel wurde wegen zweifachen Totschlags unter Alkoholeinfluss und wegen schwerer Körperverletzung unter Alkoholeinfluss angeklagt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft, das "State Attorney’s Office for the 14th Judicial Circuit", mitteilte, widersprach er den Anschuldigungen zum Prozessbeginn am Dienstag nicht. Wenig später sprachen die Geschworenen ihn schuldig.

Staatsanwalt Larry Basford verkündete gegenüber der Presse schließlich, dass das Gericht Manuel zu einer 40-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt habe!