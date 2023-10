Busfahrerin will Feierabend machen: Als sie eine Frau auf der Straße liegen sieht, handelt sie sofort

Sie platzierte den Bus so, dass die verletzte Frau vom Verkehr abgeschirmt wurde und bewahrte sie so höchstwahrscheinlich vor Schlimmerem.

Ferner erklärte Hatcher: "Als ich sie sah, parkte ich sofort meinen Bus und machte das Licht heller. Dadurch wusste ich, dass es sich um einen echten Körper handelte – ich sah, wie Blut entlang der Straße lief, auf der sie lag, und rief sofort den Notruf an."

Gegenüber dem US-Nachrichtensender News 6 WKM sagte die Busfahrerin: "Ich dachte, es wäre ein Streich für Halloween. Wissen Sie, dass jemand jemanden auf die Straße setzen würde, um jemanden irgendwie zu erschrecken, was mir tatsächlich Angst machte."

Wie das People-Magazin berichtete, beendete Stacey Hatcher ihren Arbeitstag mit einer Heldentat. Die Busfahrerin hatte gerade die Bandmitglieder der Eustis High School von einem Ausflug zurück in die Schule gebracht. Plötzlich sah sie eine Frau auf der viel befahrenen Straße liegen.

Stacey Hatcher wurde auch vonseiten der Schule für ihre Heldentat geehrt. © Screenshot: Facebook/Lake County Schools

Bei der verletzten Frau handelte es sich um Abigail Steven, die zuvor in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt war. Sie trug mehr als 20 Knochenbrüche von dem Zusammenstoß mit dem Auto davon und befinde sich nun im Krankenhaus - angewiesen auf eine Beatmungsmaschine.

Auf Facebook bestätigte die Polizei von Eustis, dass sich der Vorfall in der Nacht zum 23. Oktober ereignete und Steven um circa 21.03 Uhr angefahren wurde. Mit einem Foto suchen die Beamten jetzt nach einem Auto, dessen Fahrer womöglich für den Unfall verantwortlich ist.

Schulbus-Fahrerin Hatcher erklärte, dass sie an diesem Tag von ihrer eigentlichen Route nach Hause abwich.

"Sie war definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat an diesem Tag Menschenleben gerettet. Sie ist eine Heldin und als solche sollte sie anerkannt werden", so die Polizei.