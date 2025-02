Mann bindet Tochter an Baum - Jetzt wandert er für 35 Jahre ins Gefängnis

Vera (Oklahoma/USA) - Um sie zu bestrafen: Ein Mann wurde vergangene Woche zu 35 Jahren hinter Gittern verurteilt, nachdem er seine 15-jährige Tochter an einen Baum gebunden hatte.

Johnny James (41) und Kayla Clark (42) wandern für mindestens drei Jahrzehnte hinter Gitter. © Bildmontage: Washington County Jail (2)

Wie People berichtet, wurde neben Johnny James (41) auch dessen Freundin, Kayla Clark (42), für schuldig gesprochen. Sie wird für 30 Jahre hinter schwedischen Gardinen bleiben müssen.

Doch was genau war hier passiert?

Im Sommer 2024 wurden die Beamten im US-Bundesstaat Oklahoma darauf aufmerksam gemacht, dass eine Jugendliche an einen Baum gefesselt auf einem Grundstück saß. Einer Zeugin zufolge habe sie schreckliche Wunden aufgewiesen - darunter ein Loch in ihrem Bein und Verletzungen an ihren Armen. Zudem sah das Mädchen aus, als wäre es unterernährt.

Sofort machten sich die Polizisten auf den Weg, entdeckten vor Ort eine 15-Jährige, die auf einem Teppich saß. Diesen soll ihr ihr Vater zuvor gegeben haben, um darauf zu schlafen.

Die Teenagerin wurde schnellstmöglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser erfuhren sie schließlich, dass James das Kind tatsächlich für "mehr als 24 Stunden" an einem Baum festgebunden hatte.