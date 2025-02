Er metzelte sein Opfer mit Axt nieder und verspeiste seine Augen: Kannibale vorzeitig entlassen

Middletown (Connecticut/USA) - Aufschrei in den USA . Der verurteilte Kannibale Tyree Smith soll am Freitag entlassen werden!

Brachte 2012 einen Obdachlosen auf bestialische Weise um und verspeiste Teile seines Körpers: Der Kannibale Tyree Smith wird am Freitag vorzeitig aus der Psychiatrie entlassen. © Montage: Lynn Haven Police Department

Seine Tat sorgte für Entsetzen. Im Januar 2012 tötete Tyree Smith den Obdachlosen Angel "Tun Tun" Gonzalez mit einer Axt. Dann zerstückelte er die Leiche, verspeiste einen Augapfel und Teile des Gehirns. Seine widerliche Mahlzeit spülte der Kannibale mit reichlich Sake, japanischem Reisschnaps, herunter.

2013 wurde der damals 35-jährige Smith von einem Gericht im US-Bundesstaat Connecticut - wegen erwiesener Unzurechnungsfähigkeit - zu 60 Jahren Psychiatrie verurteilt.

Nun, so berichtet es der Sender WFSB, dürfte Smith schon bald ein freier Mann sein. Der Kannibale ist angeblich nicht mehr gefährlich und soll schon am Freitag entlassen werden. Das beschloss eine Experten-Kommission in Abstimmung mit Smiths Ärzten.

Smiths Psychiaterin Dr. Caren Teitelbaum versichert: "Er ist klinisch stabil, nimmt auch weiterhin Medikamente und nimmt an Gruppen- und Drogentherapien teil." Seine Wahnvorstellungen hätten aufgehört, die Stimmen in seinem Kopf wären verstummt, betont die Ärztin gegenüber dem Sender WFSB.