Er wurde 100 Jahre alt: Früherer US-Präsident Jimmy Carter ist tot

Washington (USA) - Der frühere US -Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben.

Carter starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia, wie seine Stiftung mitteilte.

Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident, 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

In den vergangenen rund zwei Jahren hatte Carter zu Hause Palliativpflege erhalten.