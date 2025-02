Falsches Kind zur Welt gebracht: Frau muss Baby abgeben

Ein DNA-Test bestätigte ihren schlimmsten Verdacht: Der Embryo eines anderen Paares war versehentlich in ihre Gebärmutter eingesetzt worden.

Krystena musste das Baby an die Eltern abgeben. © X/Screenshot/GadielR13408250

Nur fünf Monate später, im Mai 2024, verlor sie das Sorgerecht und musste das Kind an die Eltern - das Paar, das den Embryo zur Verfügung gestellt hatte - abgeben.

Völlig am Boden zerstört reichte die 38-Jährige am Dienstag eine Klage gegen die Fruchtbarkeitsklinik ein, in der sie 75.000 US-Dollar (rund 69.750 Euro) Schadenersatz für das seelische Leid fordert, das ihr durch den Fehler der Klinik zugefügt wurde.

Doch Krystena gibt nicht auf und will erneut ihren Traum vom Muttersein in einer anderen Klinik verwirklichen.