Frau grausam getötet und enthauptet: Hauptverdächtiger ist ihr Sohn!

USA - Nachdem eine Mutter nicht zu ihrer Überraschungs-Geburtstagsfeier erschienen war, wurde sie kurze Zeit später enthauptet in ihrer Wohnung entdeckt. Der Verdächtige ist ihr eigener Sohn!

Die Polizei konnte den tatverdächtigen Sohn noch in derselben Nacht festnehmen. (Symbolbild) © 123RF/eugenef

Als Teresa DeJesus Cruz Rubio (†49) nicht zu der als Familienfeier getarnten Überraschungsparty kam und auch auf Anrufe nicht reagierte, fuhr ihre Schwester zu ihrem Haus im US-Bundestaat Arizona.

Am vergangenen Freitag fand sie das Opfer enthauptet in der Wohnung und rief sofort die Polizei zum Tatort.

Wie People berichtet, lag die Leiche der 49-Jährigen unter einer Decke, während der Kopf in unmittelbarer Nähe gefunden wurde. Überall in der Wohnung war Blut verteilt. Das Opfer hatte mehrere Stichwunden erlitten und wird nun obduziert.

Die Polizei teilte mit, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in das Haus gibt. Die Angehörigen gaben zuerst an, sie glauben, ihr Sohn, Alejandro David Gonzalez (25), der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, steht möglicherweise mit der Tat in Verbindung.