"Wer sagt Mama jetzt, dass alles okay wird?" Mutter erschießt versehentlich eigene Tochter (†13)

"In einer Befragung auf der Polizeistation erzählte Dearrias Mutter den Beamten, dass sich ihre halbautomatische Pistole [...] in ihrer Tasche befand", heißt es vonseiten der Ermittler. "Sie sagte, dass [die Waffe] losgegangen sei, als sie versuchte, ihren Schlüssel aus der Tasche zu ziehen."

Die trauernde Mutter wandte sich seither an Facebook, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

"Mein Herz tut weh", erklärte sie unter Tränen in einem zweiminütigem Livestream. "Ich hoffe, dass keine Person jemals das durchmachen muss, was ich gerade durchmache."

In dem Beitrag richtete sie schließlich auch einige Worte an ihre verstorbene Tochter: "Schatz, wach auf, Mama braucht dich. 13 Jahre, mein Baby, 13 Jahre. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Wer wird Mama jetzt sagen, dass alles wieder okay wird, mich umarmen und meine Tränen wegwischen?"

Außerdem rief De'Ann eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben, um für die Beisetzung des Mädchens aufkommen zu können. Bisher wurden bereits 5888 US-Dollar (etwa 5400 Euro) von erwünschten 15.000 US-Dollar (circa 13.800 Euro) zusammengesammelt.

Bisher wurde in dem Fall um die getötete Dearria Radley noch keine Anzeige erstattet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.