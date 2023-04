Frech! Marathon-Läufer macht Pause und verrichtet Notdurft in fremden Garten

Boston (USA) - Geht's noch? Weil er unbedingt mal musste, verrichtete ein Teilnehmer eines Marathons seine Notdurft in einem fremden Garten. Doch dabei wurde die Person von einer Türkamera gefilmt.

So nicht! Ein Marathon-Läufer nutzt einen fremden Garten als Toilette. Es kommt zum Blickduell mit einem Mann. Im Hintergrund geht der Marathon derweil weiter. © Twitter/BabzOnTheMic

So geschehen beim Boston-Marathon am vergangenen Montag, berichtet die Zeitung "New York Post".

Auf einem Video, das von einer Google-Nest-Türkamera aufgenommen wurde, ist deutlich zu erkennen, wie ein Läufer in Marathon-Klamotten es sich auf einem gepflegten Rasen, der zu einem Haus am Streckenrand gehört, ganz ungeniert hinhockt und seine Notdurft verrichtet. Auf der Straße dahinter geht derweil der Marathon weiter.

Nach ein paar Sekunden kommt ein Mann hinzu, wohl der Hausbesitzer oder ein Anwohner. Es kommt zum Blickduell, beide schauen sich tief in die Augen. Der Mann gibt sich schließlich geschlagen. Dann beendet die Person ihr Geschäft, zieht sich die Hose hoch und reiht sich wieder unter die Läufer ein.

Später, so berichte es New York Post, wurde das Video auf der Plattform Reddit geteilt. "Einer der Marathonläufer hat gerade in meinen Garten geschissen", hieß der Titel ins Deutsche übersetzt.

Auch auf Twitter geht der kurze Clip mittlerweile rum, wurde vielfach geklickt und kommentiert.