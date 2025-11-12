Grausame Tat: Fünfjähriges Mädchen von Schulkindern missbraucht
Cleveland (USA) - Zwei Schulkinder (neun und zehn Jahre) sollen im US-Bundesstaat Ohio ein fünfjähriges Mädchen misshandelt und vergewaltigt haben.
Wie der lokale Fernsehsender "Cleveland 19" berichtet, verschwand die kleine A'marie am 13. September aus dem Haus eines Verwandten in Cleveland.
Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde das Kind wenige Stunden später auf einem nahe gelegenen Feld bewusstlos und schwer verletzt aufgefunden.
Die Mutter, Antavia Kennibrew, schildert auf GoFundMe: "Ich fand meine Tochter bewusstlos und blutüberströmt vor. Ihre Haare waren ausgerissen, ihr Körper voller blauer Flecken, ihre Fingernägel voller Schmutz, ihre Augen voller Blut und ihr Hals wies Spuren von Strangulation auf."
Sie ergänzte: "Mund und Lippen waren blutig, ihr Intimbereich war mit Schmutz und Dreck bedeckt, und sie hatte eine große Beule am Kopf. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Meine Tochter war nicht wiederzuerkennen."
Das Mädchen musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden und befindet sich weiterhin in psychologischer Betreuung.
Das Mädchen ist schwer traumatisiert und kämpft seit dem Vorfall mit Selbstmordgedanken
Nach Angaben der Ermittler sollen ein neunjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen für die Tat verantwortlich sein. Beide Kinder wurden wegen versuchten Mordes und schwerer sexueller Gewalt angeklagt.
Vor dem Jugendgericht wies die zehnjährige Beschuldigte am Mittwoch jedoch alle Vorwürfe zurück. Der mitangeklagte Junge erschien nicht zur Anhörung - das Auto seiner Mutter sei auf dem Weg zum Gericht liegen geblieben, hieß es.
Der Prozess soll in der kommenden Woche fortgesetzt werden.
Nach Angaben von Antavia Kennibrew ist ihre Tochter durch den Vorfall schwer traumatisiert, zeigt Anzeichen von Depressionen und kämpft seit dem Angriff mit Selbstmordgedanken.
