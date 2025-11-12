Grausame Tat: Fünfjähriges Mädchen von Schulkindern missbraucht

Cleveland (USA) - Zwei Schulkinder (neun und zehn Jahre) sollen im US -Bundesstaat Ohio ein fünfjähriges Mädchen misshandelt und vergewaltigt haben.

A'marie wurden unter anderem mehrere Haare ausgerissen. Sie musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. © Facebook/Screenshot/Antavia Kennibrew

Wie der lokale Fernsehsender "Cleveland 19" berichtet, verschwand die kleine A'marie am 13. September aus dem Haus eines Verwandten in Cleveland.

Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde das Kind wenige Stunden später auf einem nahe gelegenen Feld bewusstlos und schwer verletzt aufgefunden.

Die Mutter, Antavia Kennibrew, schildert auf GoFundMe: "Ich fand meine Tochter bewusstlos und blutüberströmt vor. Ihre Haare waren ausgerissen, ihr Körper voller blauer Flecken, ihre Fingernägel voller Schmutz, ihre Augen voller Blut und ihr Hals wies Spuren von Strangulation auf."

Sie ergänzte: "Mund und Lippen waren blutig, ihr Intimbereich war mit Schmutz und Dreck bedeckt, und sie hatte eine große Beule am Kopf. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Meine Tochter war nicht wiederzuerkennen."

Das Mädchen musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden und befindet sich weiterhin in psychologischer Betreuung.