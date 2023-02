23.02.2023 11:00 928 "Haltet euch von ihm fern": Krümelmonster terrorisiert Menschen in Santa Cruz

In Santa Cruz hat die Polizei derzeit mit einem kuriosen Krümelmonster zu kämpfen, das Anwohner belästigt. Er ist 2012 als "Evil Elmo" in New York aufgetreten.

Von Dana-Jane Kruse

Santa Cruz (USA) - Auf der Suche nach Keksen hat das Krümelmonster die Sesamstraße verlassen und treibt nun in der kalifornischen Stadt Santa Cruz sein Unwesen. Doch hinter den blauen Zotteln verbirgt sich ein Mann, der mit dem freundlichen Sesamstraßen-Bewohner nicht viel gemein hat. Hinter dem Zottelfell des Krümelmonsters verbirgt sich ein 59-Jähriger, der nicht zum ersten Mal negativ als Sesamstraßen-Bewohner aufgefallen ist. © Screenshot: Facebook/You know you're from Santa Cruz when... Er soll Anwohner belästigen und verspotten, schreit vulgäre Beleidigungen heraus und wird von der Polizei von Santa Cruz als "kostümiertes Ärgernis" betrachtet, so die US-Zeitschrift "New York Post" Mittlerweile haben die Beamten den Einwohnern der Stadt geraten, sich von dem Mann im Krümelmonster-Kostüm fernzuhalten. Leichter gesagt als getan, denn er soll bereits Eltern belästigt haben, für Fotos ihrer Kinder mit dem "Möchtegern der Sesamstraße" zu bezahlen. USA News Waffe in Bordell abgefeuert: OnlyFans-Model unter Verdacht "Wir bekommen Anrufe von Leuten, die sagen, er sei gruselig", sagt Polizeisprecherin Joyce Blaschke in einer Erklärung am gestrigen Mittwoch gegenüber der "New York Post".



"Aufgrund seiner Vorgeschichte raten wir der Öffentlichkeit, sich nicht mit dieser Person zu beschäftigen. Haltet euch von ihm fern." Sie fügt außerdem hinzu: "Ich würde kein Foto mit ihm machen." Auch die Anlegestelle von Santa Cruz gab bereits auf Instagram eine Warnung zum kuriosen Fall des Krümelmonsters bekannt. Bei Bedenken oder unangemessenem Verhalten seinerseits solle man sich sofort an die Polizei wenden, ebenso wenn der zottelige Geselle behaupte, bei der Stadt, dem örtlichen Kai oder einer anderen örtlichen Behörde zu arbeiten. Derselbe Mann in einem anderen Kostüm wurde 11 Jahre zuvor in New York festgenommen Bereits der zweite entlaufene Sesamstraßen-Bewohner Immer wieder sichten Anwohner von Santa Cruz den gruseligen Mann im Krümelmonster-Kostüm. Hier, wie er auf dem Kai von Santa Cruz entlangschlendert. © Bildmontage/Screenshot: Sarah Jones/Facebook Bei dem Mann im Krümelmonster-Kostüm, soll es sich um den 59-jährigen Dan bzw. Adam Sandler handeln, welcher allerdings nichts mit dem gleichnamigen Schauspieler gemein hat. Er soll bereits 2012 für den Tumult des "Evil Elmo" (dt. böser Elmo) am New Yorker Times Square verantwortlich gewesen sein. Sandler wurde damals wegen ordnungswidrigen Verhaltens sowie Widerstands gegen die Verhaftung festgenommen. Unter anderem rief er laut antisemitische Äußerungen Passanten entgegen und packte ein Kind. Zwei Tage zuvor habe er noch Zivildienst geleistet. USA News Liebevolle Mutter am Valentinstag erschossen: Zweijähriger Sohn musste alles mitansehen Wegen Diebstahls und Stalkings saß Sandler acht Monate in Haft (Mai bis Dezember 2012). In Santa Cruz soll er in seiner Interpretation als Krümelmonster bisher keine Verbrechen begangen haben und bleibt daher auf freiem Fuß. Ganz zum Ärgernis der besorgten Eltern...

