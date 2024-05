Verlobter stirbt am Tag der Hochzeit: Jahre später findet Frau ein dunkles Geheimnis über ihn heraus

New York (USA) - Einen tragischeren Zeitpunkt für den Tod hätte es kaum geben können. Die US-Amerikanerin Kaitlin Palmieri (damals 35) verlor im Jahr 2020 ihren Verlobten Eric (†33) am Morgen der bevorstehenden Hochzeit. Ihr Liebster erlitt einen Herzinfarkt. Was Palmieri jedoch nach ihrem Tod über ihn herausfand, änderte ihre Sicht der Dinge auf die ausgefallene Eheschließung.