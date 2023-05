Ihr Ehemann starb an einer Überdosis, jetzt hat sie eine Familie mit seinem Bruder!

New Hampshire - Viele Jahre lang waren Kaitlin und ihr Mann Aaron ein glückliches Paar. Doch die Drogenabhängigkeit trieb sie mit der Zeit auseinander. 2016 starb Aaron schließlich an einer Überdosis - und Kaitlin fand Geborgenheit in den Armen des Bruders ihres verstorbenen Mannes.

Kaitilin und Rory sind inzwischen seit Jahren ein glückliches Paar. © Montage: Screenshot/Instagram/kaitlinorton

Gemeinsam mit Aaron hatte die US-Amerikanerin sogar schon einen Sohn. Doch wenige Monate nach der Geburt "begannen wir wieder, Pillen zu nehmen", verriet sie in der Web-Serie My Extraordinary Family. Auch härtere Drogen seien im Spiel gewesen.

Aarons Bruder Rory war zu dieser Zeit alles andere als begeistert von seiner Schwägerin: "Ich mochte sie nicht", gestand er. Doch nachdem sein Bruder eines Tages an den Folgen zu starken Drogenkonsums verstorben war, änderte sich das.

"Rory rief mich an, und es war so komisch ... Ich habe nicht damit gerechnet, dass seine Stimme mich so sehr an Aarons erinnern würde", erinnerte sich Kaitlin. "Ich fühlte mich viel besser."

Die beiden lernten sich noch einmal ganz neu kennen und kamen sich dabei immer näher. "Ich habe nie, nie, nie niemals damit gerechnet, dass diese zwei eines Tages zusammenkommen würden", erzählte Jesse, die Mutter von Aaron und Rory.

Und auch wenn die Situation zunächst etwas "merkwürdig" gewesen sei, so könne man sich nun mal nicht aussuchen, für wen man Gefühle habe.