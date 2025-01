Kaum Nahrung und Wasser: Tierquälerin ließ Dutzende Pferde jämmerlich verhungern

Bis auf die Knochen abgemagert: Für insgesamt 27 Pferde kam jede Hilfe zu spät. © Facebook/San Joaquin County Sherriff's Office

Polizeibeamte und Tierschützer durchsuchten Mitte der Woche mehrere Anwesen einer Frau in der Gemeinde Clements. Was sie dort auf den Weiden und in den Ställen fanden, macht sprachlos.

Neben Dutzenden, bis auf die Knochen abgemagerten Pferden stießen die Ermittler auch auf 27 verendete Kadaver, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.

Die Besitzerin hatte ihre Pferde unter unwürdigen Bedingungen gehalten, Zugang zu Nahrung und Wasser hatten ihre Tiere kaum. Sie wurde verhaftet und eingebuchtet.

Die Frau hatte sich dabei nicht nur wegen unfassbarer Tierquälerei schuldig gemacht, sondern im Zuge des Polizeieinsatzes noch einen Beamten bedroht. Auch eine abgesägte Schrotflinte wurde bei ihr gefunden.