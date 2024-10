Kurz vor der Giftspritze: Hinrichtung in letzter Minute gestoppt!

Ursprünglich vorgesehen gewesen war die Hinrichtung per Giftspritze für Donnerstagabend (Ortszeit).

Doch nun sei am kommenden Montag die Anhörung geplant, berichteten US-Medien. Seine Zukunft sei jedoch weiterhin ungewiss, denn ein neuer Hinrichtungstermin kann nach der Anhörung angesetzt werden.

Der Fall hatte wegen Zweifel an der Beweislage für Aufsehen gesorgt in der USA. Eine ursprüngliche Obduktion hatte Medienberichten zufolge ergeben, dass das Kleinkind an Verletzungen durch Misshandlung gestorben sei. Roberson und seine Anwälte argumentieren aber, das Mädchen sei an Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben.

Roberson war laut Berichten des Senders CNN bereits in der Anstalt in Huntsville eingetroffen, wo die Hinrichtung hätte stattfinden sollen. Schließlich aber habe das Oberste Gericht des Bundesstaates den Aufschub gewährt.