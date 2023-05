Mann soll Mitbewohner "in den Arsch" geschossen haben, weil er den letzten Snack aß

Vergangenen Samstag, so der Mitbewohner, aß er die letzte Hot Pocket in der Wohnung. William soll daraufhin die Kontrolle verloren und angefangen haben, "mit Fliesen zu schmeißen".

Waffengewalt ist in den Vereinigten Staaten ein zunehmendes Problem. (Symbolbild)

Ein Pressesprecher des 'Jefferson Circuit Court Clerk' bestätigte gegenüber CNN, dass William verhaftet wurde und gegen eine Kaution von 7500 US-Dollar (circa 6994 Euro) freigelassen werden kann.

Gerichtsdokumenten nach ist seine nächste Verhandlung für den kommenden Dienstag angesetzt.

Waffengewalt ist in den Vereinigten Staaten ein großes Problem.

Vor circa einer Woche schoss ein Polizeibeamter in Mississippi einem Elfjährigen in die Brust, nachdem dieser für seine Mutter den Notruf gewählt hatte. Am selben Wochenende wurden durch Schüsse in einem Nachtclub in Kansas City drei Menschen getötet.

Laut Gun Violence Archive hat Waffengewalt in den vergangenen Jahren stark zugenommen. In 2023 gab es bisher schon 14.273 bestätigte Verletzungen und 17.359 Todesfälle aufgrund von Schusswaffen.