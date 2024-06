Massiver Erdrutsch bringt Gebirgsstraße zum Einsturz

Wyoming (USA) - Eine Passstraße in der Nähe des beliebten Touristenziels Jackson im US-Bundesstaat Wyoming ist am Samstag nach einem Erdrutsch eingestürzt.

Luftaufnahmen und Drohnenvideos zeigen einen tiefen Abgrund an der Stelle, an der die Straße einst befestigt war, sowie eine Leitplanke, die über dem eingestürzten Abschnitt herunterhängt.

Bis die Schäden behoben werden, bleibt die Gebirgsstraße geschlossen, teilte das Wyoming Department of Transportation mit.

Wie Fox News berichtete, brach ein Teil der Fahrbahn an einer kurvenreichen Stelle ein, nachdem es zu einem massiven Erdrutsch gekommen war.

Die Teton-Pass-Straße verbindet den Osten Idahos mit dem Touristenort Jackson in Wyoming.

Trotz Bemühungen zur Instandhaltung der Gebirgsstraße wuchs der Riss immer weiter, bis es schließlich zum Einsturz kam. © Wyoming Department of Transportation

Bereits am Freitag hatte sich ein tiefer Riss in der Fahrbahn gezeigt. Daraufhin wurden Ingenieure und Geologen mobilisiert, um zu versuchen, die Straße so lange wie möglich zu halten. Einen Tag später kam es jedoch zu dem dramatischen Einsturz.

Da die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Erdrutsches gesperrt war, wurde niemand verletzt.

Anwohner und Touristen müssen nun eine alternative Route fahren, die mehr als 60 Meilen vom eigentlichen Weg abweicht und "einen ziemlichen Mehraufwand für jeden Pendler bedeutet", so die Verkehrsbehörde.

Der Teton Pass ist eine viel befahrene Pendlerverbindung zwischen kleinen Städten im Osten Idahos und dem Touristenort Jackson, der vor allem bei Skifahrern beliebt ist.