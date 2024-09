Skandal um P. Diddy! Nach Verhaftung wegen Missbrauch jetzt Suizidgefahr im Gefängnis!

Sean Combs, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, plädierte am vergangenen Dienstag auf nicht schuldig.

P. Diddy befindet sich im Metropolitan Detention Center. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der Rapper ist im Metropolitan Detention Center untergebracht, einer Haftanstalt, die für ihre Gefährlichkeit und Überbelegung bekannt ist.

Die Einrichtung, in der rund 1600 Insassen auf ihre Prozesse warten, ist berüchtigt für zahlreiche Todesfälle und Suizide.

In ihrem Antrag auf Kautionsfreilassung führten seine Anwälte an, dass "mehrere Gerichte in diesem Bezirk die Bedingungen im Metropolitan Detention Center als ungeeignet für Untersuchungshäftlinge anerkannt haben."

Sie betonten weiter: "Erst in diesem Sommer wurde ein Häftling dort ermordet, und mindestens vier haben in den letzten drei Jahren Suizid begangen."