Militär-Hubschrauber stürzt auf Autobahn: Zwei Tote

Vom Militärhubschrauber blieben nur noch Trümmer übrig. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/angelicalain18

Bisher ist unklar, weshalb der UH-60 Black Hawk der Nationalgarde von Tennessee am gestrigen Mittwoch abstürzte, berichtete der britische Nachrichtensender "The Mirror".

Laut Huntsville Emergency Medical Services wurden keine Überlebenden gefunden und der Ermittler Brent Patterson sagte: "Wir haben keine Überlebenden. Wir haben hier einen Tatort. Wir haben ihn abgeklebt."

Der Absturz des Hubschraubers ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr Ortszeit auf dem Highway 53 in der Nähe von Harvest im US-Bundesstaat Alabama.

Das Sheriff-Büro von Madison County, das sich um alle Ortschaften der Stadt Huntsville kümmert, berichtete von einem "Trümmerhaufen", den Feuerwehrleute am Ort des Geschehens vorfanden.

Anwohner und Nachrichtenagenturen filmten schwarze Rauchwolken, die von der Absturzstelle aufstiegen, welche weitläufig zu sehen waren.

Auch wenn sich das Unglück zu einer verkehrsreichen Zeit ereignete, wurden weder Fußgänger noch Autofahrer verletzt. Die Insassen des Militärhubschraubers hatten allerdings weniger Glück: Sie überlebten den Absturz nicht.