Mindestens zehn Tote! Auto rast in Menschenmenge - Fahrer erschossen!

New Orleans (USA) - Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug im beliebten Ausgehviertel French Quarter in New Orleans sind nach Angaben der Stadt mindestens zehn Menschen gestorben!

In New Orleans ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat offenbar mehrere Personen getötet. © Gerald Herbert/AP/dpa

Das Unglück ereignete sich demnach gegen 3.15 Uhr (Ortszeit) in der Silvesternacht auf der Canal und Bourbon Street.

"Ein Auto fuhr in eine große Menschenmenge", erklärte die Verwaltung. "Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz - es habe sich um "sehr absichtliches Verhalten" gehandelt.

30 weitere Personen sollen nach dem Unfall im US-Bundesstaat Louisiana mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Auch ein Polizeibeamter soll verletzt worden sein.

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen größeren Wagen gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei.

Anschließend soll der Fahrer ausgestiegen und mit einer Waffe geschossen haben. Zwischen ihm und Einsatzkräften habe es einen Schusswechsel gegeben und inzwischen sei der Mann gestorben, hieß es in übereinstimmenden US-Medienberichten unter Berufung auf die US-Bundespolizei FBI. Die Behörde betrachtet demnach den Fall als "Terrorakt".