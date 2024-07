Wunder auf dem Highway: Zwei Tage lang vermisstes Baby im Straßengraben gefunden

Zwei Tage lang war der kleine Kingtrail Jack (1) völlig auf sich gestellt. Seine Rettung grenzt an ein Wunder.

Von Adrian Schintlmeister

New Orleans (Louisiana/USA) - An einer Autobahn in den USA wurde ein einjähriger Junge krabbelnd im Straßengraben entdeckt. Zwei Tage lang war der Säugling völlig auf sich gestellt, derweil tobte Hurrikan Beryl. Der Sheriff spricht bereits von einem "Wunderbaby".

Zwei Tage lang harrte der kleine Kingtrail (1) am Highway aus. Derweil wütete Hurrikan Beryl. (Symbolbild) © MARIO TAMA/Getty Images North America/Getty Images via AFP Sein Bruder war tot, die Mutter bereits verhaftet. Doch vom kleinen Kingtrail (1) fehlte jede Spur. Dieser Vorfall beschäftigt die USA: Als am Montag die Leiche des kleinen Legend Jack (†4) in einem Teich in Louisiana entdeckt wurde, war die Sorge riesengroß. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde das Kleinkind zuletzt in Begleitung seiner Mutter Aaliyah Jack (25) und seinem Bruder Kingtrail gesehen - was folgte, war eine ausgedehnte Suche nach Mutter und Kind. Taucher durchkämmten den Teich, Polizisten hielten Ausschau. Ein Haftbefehl wurde gegen die 25-Jährige verfügt. USA Vater lässt Zweijährige während Hitzewelle im Auto - Wenig später ist sie tot Am Dienstag wurde Aaliyah Jack rund 560 Kilometer vom Fundort entfernt, im US-Bundesstaat Mississippi aufgespürt. Die junge Frau wurde umgehend verhaftet, doch von Baby Kingtrail fehlte weiterhin jede Spur. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann: Hurrikan Beryl zog über das Suchgebiet hinweg - der Tropensturm erreichte zeitweilig die höchste Hurrikan-Stärke, Kategorie 5.

"Unser Wunderbaby" - Kingtrail wohlbehalten aufgefunden