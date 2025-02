Schock zum Valentinstag: 18-Jährige plante Blutbad an ihrer Schule!

Mooresville (USA) - Drama zum Valentinstag: Eine 18-Jährige wurde im US-Bundesstaat Indiana festgenommen, weil sie ein Massaker an ihrer Schule geplant haben soll!

Die junge Frau soll für den heutigen Freitag eine blutige Schießerei an der Mooresville Highschool geplant haben - doch die Polizei konnte dank Unterstützung des FBI ihr Vorhaben rechtzeitig stoppen.

Die 18-jährige Trinity Shockley wurde am Donnerstag verhaftet und sieht sich nun schweren Vorwürfen gegenüber, darunter Verschwörung zum Mord und Androhung terroristischer Handlungen, wie FOX 59 berichtet.

Offenbar war Trinity Shockley in Nikolas Cruz verliebt, einen Mann, der am Valentinstag 2018 mehrere Menschen tötete. © Bildmontage: Screenshot/X/JackLinFLL

Die 18-Jährige soll laut den Gerichtsdokumenten, die FOX 59 vorliegen, in Nikolas Cruz verliebt gewesen sein - den Mann, der am Valentinstag 2018 an der Parkland Highschool um sich schoss und dabei mehrere Menschen tötete.

Von ihm und anderen Straftäter hatte die Teenagerin ein ganzes Fotoalbum.

Die Ermittler fanden außerdem Gespräche über die Planung des Amoklaufs auf Trinitys Discord- und Snapchat-Account.

Anscheinend spielte Mobbing eine große Rolle bei der Verschlechterung ihres psychischen Zustands.

Trotz ihrer Bemühungen, professionelle Hilfe zu suchen, wurde sie offenbar weder von ihrer Familie noch von ihrer Schule ernst genommen.