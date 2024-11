Schreck an Touristenstrand: Tragisches Schicksal hinter Kopf-Fund enthüllt!

Miami (USA) - Vergangene Woche wurde an einem beliebten Touristenstrand in Florida ein abgetrennter Kopf angespült. Jetzt steht fest, zu wem dieser gehörte und welches tragische Schicksal dahintersteckt.

Der 19-Jährige war eine Woche zuvor in der Nähe mit seiner 17-jährigen Schwester schwimmen, bevor ein Unglück geschah.

Am Abend gingen die beiden Geschwister ins Wasser. (Symbolbild) © pippo13379/123RF

Am 9. November kam es zu einem tragischen Vorfall am South Pointe Beach in Miami, einem beliebten Strandabschnitt bei Einheimischen und Touristen.

Kurz vor Sonnenuntergang gingen der 19-jährige Victor und seine Schwester nahe einem Anlegesteg ins Wasser. Plötzlich wurden sie von einer starken Strömung erfasst und von der Küste abgetrieben.

"Sie riefen verzweifelt um Hilfe", berichtete Victors ältere Schwester, Jessica Castaneda. In diesem Moment kämpften die beiden gegen die gewaltige Strömung an.

Trotz seiner verzweifelten Anstrengungen gelang es Victor, seine Schwester aus dem Gefahrenbereich zu befreien und sie in Sicherheit zu bringen.

Doch während das Mädchen gerettet werden konnte, ging Victor unter.