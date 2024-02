Tödliche Schüsse überschatten Siegesfeier der Kansas City Chiefs

Die Polizei bat alle Menschen das Gelände zu verlassen, damit die Verletzten versorgt werden können. © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mindestens ein Mensch ist nach Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs ums Leben gekommen.

Zahlreiche weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Mittwoch in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri verletzt worden, heißt es unter anderem be den US-Sendern ABC und MSNBC, die sich dabei auf Angaben der Feuerwehr berufen. Darunter sollen sich auch drei Personen in kritischem Zustand befinden.

Die Kansas City Chiefs hatten in der Nacht zu Montag in einem packenden American-Football-Finale die San Francisco 49ers mit 25:22 bezwungen.

Am Mittwoch fand die große Siegesparade im US-Bundesstaat Missouri statt, wo das Team um den Quarterback-Star Patrick Mahomes (28) auf Bussen durch die Stadt fuhr und sich von den Fans feiern ließ.

Plötzlich fielen Schüsse westlich des Bahnhof Union Station in der Nähe eines Parkhauses.

"Jeder in der Nähe muss das Gebiet so schnell wie möglich verlassen, um die Behandlung der Opfer der Schießerei zu erleichtern", teilte die örtliche Polizei via X (vormals Twitter) mit.