Statt saftigem Trinkgeld: Gast hinterlässt dreiste Botschaft auf Restaurant-Rechnung

Diese Nachricht erhielt der Kellner eines asiatischen Restaurants. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Detroit Chinatown

Am Samstag hatte die Kundin namens Autumn B. in dem asiatischen Lokal "Wafu Japanese Steakhouse and Sushi" in Goldsboro gespeist. Als sie den Bon für ihren Besuch erhielt, der sich über rund 72 US-Dollar belief (umgerechnet etwa 66 Euro), schrieb sie noch eine Nachricht für den Kellner auf das Stück Papier.

Und die Botschaft hatte es in sich: Neben ihrer Unterschrift notierte sie noch "Ching-Chong/Dong-Ding/P.S. Fick Dich" auf dem unteren Teil der Rechnung.

Der abfällige Kommentar löste im Netz eine Welle der Empörung aus. Das Kulturzentrum "Detroit Chinatown" teilte ein Foto des Belegs auf seiner Facebookseite und verwies zudem auf das Profil des dreisten Restaurantgastes.

User stürmten regelrecht die Seite der US-Amerikanerin und forderten eine Entschuldigung für die rassistische Aktion.