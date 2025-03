Verschwundene Teenagerin (†14): Polizei macht grausige Entdeckung!

Emily (†14) wurde zerstückelt und in Müllsäcke gestopft. © Facebook/Screenshot/Steff Doselas

Wie Daily Mail berichtet, verschwand Emily Pike, ein Mitglied des "San Carlos Apache"-Stammes, am 27. Januar und wurde von der Polizei großflächig gesucht.

An Valentinstag dann der grausige Fund. In einem abgelegenen Waldstück entdeckten Ermittler die Überreste eines Mädchens. Am Donnerstag kam dann die schreckliche Bestätigung: Hierbei handelte es sich um Emily.

Ihr Körper war brutal zerstückelt und in Müllsäcke gestopft. Nur ihre Arme blieben spurlos verschwunden. Scheinbar sollten dadurch mögliche Spuren vernichtet werden.