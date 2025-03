Verstörender Vorfall am Airport: Frau hebt Koffer hoch, plötzlich spürt sie stechenden Schmerz

Boston (USA) - Autsch! Am Logan International Airport von Boston kam es zu einem schmerzhaften Vorfall. Ein Reisegast wurde plötzlich von einem Skorpion gestochen.

Zwischenfall an der Gepäckausgabe: Eine Passagierin (40) wurde von einem Skorpion gestochen. (Symbolbild) © 123RF/hin255

Die 40-Jährige kam ins Krankenhaus - doch der Grusel-Krabbler lauert wohl noch immer im Terminal-Gebäude.

Die Passagierin kam am Sonntag aus Mexiko an, wartete geduldig am Gepäckband im Terminal E auf ihren Koffer. Plötzlich spürte sie einen brennenden Schmerz. Ein Skorpion stach ohne jede Vorwarnung zu, berichtet der Sender WCVB, dann krabbelte das Spinnentier von dannen.

Die Frau wurde sofort medizinisch versorgt, hat den Vorfall offenbar überstanden. Derweil lauert der garstige Skorpion wohl noch immer im Terminal E, er konnte noch nicht lokalisiert werden.

Flughafen-Behörden wollen den Vorfall untersuchen.