Wenige Tage nach zweiter Totgeburt: NFL-Cheerleaderin gestorben

Krystal Anderson (†40) hinterlässt ihren Ehemann, Clayton. © Instagram/Screenshot/withjoykrystal

Besonders tragisch: Bereits vor der Totgeburt ihrer Tochter Charlotte hatte Krystal bereits ihren Sohn James Charles nach der Entbindung verloren.

"Ich bin so gesegnet und fühle mich so geehrt, dich 20 Wochen lang in mir getragen zu haben", hatte sie im Januar vergangenen Jahres einige Worte auf ihrem Instagram-Account an den Jungen gewidmet. "So gesegnet und geehrt, deine Mutter zu sein."



Die Cheerleaderin hinterlässt unter anderem ihren Ehemann Clayton Anderson, der mit Fox 4 über seinen tragischen Verlust sprach, wie E! Online berichtete.

"Ich fühle mich verloren. Es sind so viele Menschen in diesem Haus, aber es fühlt sich leer an", so Anderson.