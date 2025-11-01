Als Zweijähriger beginnt zu singen, macht seine Familie große Augen
USA - Kleine Kinder singen meistens Kinderlieder - aber nicht Luke! Mit gerade einmal zwei Jahren trällert er am liebsten zu großen Künstlern wie Elton John.
Die vierfache Mutter Rachel Vega aus Nord-Virginia erzählt People, dass es bei ihrer Familie jeden Tag oft sehr chaotisch zugeht.
"Im Auto ist es normalerweise laut, weil die Kinder sich darüber streiten, welches Lied ich spielen soll", sagte sie. Da tut eine kleine Aufmunterung doch ganz gut, oder?
Die bekamen sie, als Rachels jüngster Sohn Luke plötzlich anfing, zu Elton Johns Klassiker "Goodbye Yellow Brick Road" lautstark mitzusingen.
Alle waren total überrascht von der zuckersüßen Show des Zweijährigen. "Wir haben über beide Ohren gestrahlt", erzählte die Mutter stolz.
"Wir als Familie lieben Elton John schon immer", kein Wunder, dass es für alle etwas ganz Besonderes war.
Die Familie platzte vor Stolz
Das virale Video entstand ganz spontan: "Meine Tochter griff sofort nach ihrem Handy, um vom Rücksitz aus zu filmen, weil es einfach zu gut war."
Den Text hat der Kleine schon gut drauf, da der beliebte Hit bei der sechsköpfigen Familie oft gespielt wird. Alle waren so stolz auf den Jüngsten.
Zu dem Lied kamen sie allerdings durch ein TikTok von Rachels kleiner Schwester. Es lief im Hintergrund und Luke wollte es sich immer und immer wieder anschauen.
Und siehe da, plötzlich wurde es schon selbstständig mitgeträllert. "Er lernt Musik so schnell", erklärte Rachel glücklich.
Die Kommentare unter den Videos füllten das Herz der Vierfach-Mama mit viel Stolz und Liebe und sie wusste: Sie haben alles richtig gemacht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/rachv3ga