Veganer Kuchen bei Geburtstagsfeier: Alle Freunde lehnen Einladung von kleinem Jungen (4) ab

Scarborough (Australien) - Kinder können grausam sein: Ein kleiner Junge aus dem Westen Australiens bekam für seine Geburtstagsfeier reihenweise Absagen. Er hatte angekündigt, dass seine Mutter vergangenen Schokokuchen backen würde - doch das missfiel seinen Klassenkameraden offenbar so sehr, dass sie nicht kommen wollten.

Der kleine Junge muss hoffentlich nicht alleine feiern. (Symbolfoto) © 123RF/garnazarina

Der kleine Malachi (4) aus dem Örtchen Scarborough freute sich schon auf seine Party mit dem Motto Pokémon. Doch dann der Schock: Keiner seiner vermeintlichen Freunde wollte mit ihm feiern!

"Mir wurde jeden Tag nach der Schule erzählt, dass Kinder unhöfliche Bemerkungen darüber machten, dass er Veganer sei", sagte seine Mutter Angel Craine (27) gegenüber der Daily Mail.

Doch es kam noch schlimmer. "Erst vor einer Woche erzählte er mir, dass alle sagten, sie würden nicht zu seiner Party kommen, wenn er einen veganen Kuchen hätte." Die anderen Kinder hätten darauf bestanden, dass "Tiere" im Kuchen seien, sonst würden sie nicht kommen.

Ihr Sohn sei passionierter Veganer, beteuerte seine Mutter. Angel Craine ist seit vergangenem Jahr Veganerin, rechnete aber eigenen Aussagen zufolge nicht damit, dass ihre beiden jungen Söhne ihr nacheifern würden.

"Er [Malachi, Anm. d. Red.] liebt Tiere total", so die 27-Jährige. "Als ich ihm erklärte, dass Hühnchen in Nuggets und Kuh in Burgern steckt, war er sofort abgeschreckt und wollte nie wieder ein tierisches Produkt anfassen." Demnach sei der Junge seit Januar vegan und von seiner Ernährungsweise absolut überzeugt.

Das scheint seinen Freunden aber überhaupt nicht zu passen: "Sie wollen, dass er 'Kuh' in seinem Kuchen hat, oder sie kommen nicht, so haben sie es ausgedrückt."