Beamtin muss sich übergeben: Polizei befreit Kinder aus Horror-Haus und nimmt Eltern fest

Dakota Dodd (24, l.) und Aubrianna Freeman (22) ließen ihre Kids dermaßen verwahrlosen, dass sie dafür ins Gefängnis mussten. © Oklahoma County Detention Center

Barbara North konnte ihren Augen nicht trauen, als sie am 12. September von ihrem Grundstück in das Fenster des Nachbarhauses schaute. Dort standen zwei kleine Jungs am Fenster - nackt und mit Fäkalien beschmiert, sogar im Gesicht und an den Händen. "Sie sahen mich an, als wollten sie sagen: 'Bitte hilf uns'", sagte North gegenüber KWTV - NEWS 9.

Die Rentnerin sollte zur Retterin in der Not werden. Sie klopfte an der Tür ihrer Nachbarn, wollte nach dem Rechten sehen. Doch niemand machte auf. Verzweifelt rief North die Polizei. Was die Beamten danach vorfinden sollten, war der absolute Horror.

Die gesamte Wohnung sei so verdreckt gewesen, dass die Einsatzkräfte hätten Schutzanzüge tragen müssen. Überall klebten Fäkalien. Eine Beamtin habe sich laut Polizeichef von Oklahoma City sogar übergeben müssen, weil es im Haus so schlimm gerochen habe.

Im Kinderzimmer entdeckten die Polizisten schließlich zwei nackte Jungs, drei und vier Jahre alt, beide völlig verwahrlost. Menschliche Ausscheidungen klebten an Wänden, Möbeln und Teppichen.