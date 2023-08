Vierfach-Mama im Haus erstochen: Ignorierte Polizei wichtigen Anruf am Abend zuvor?

Sydney (Australien) - Hätte Schlimmeres verhindert werden können? In Sydney ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) eine vierfache Mutter (30) blutüberströmt in ihrem Haus aufgefunden worden. Einen Abend zuvor erhielt die Polizei einen beunruhigenden Anruf vom Partner der Frau.

Drew Douglas (†30) wurde erstochen in ihrem Haus aufgefunden. Hat ihr Freund sie umgebracht? © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Australia Against Male Violence Towards Women/Sherele Moody

Wie "The Sydney Morning Herald" berichtete, wurde Drew Douglas am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr erstochen in ihrem Haus in der Edmondson Avenue aufgefunden. Noch vor Ort versuchten Sanitäter, die 30-Jährige zu reanimieren, doch vergebens. Sie erlag ihren schweren Stichverletzungen.

Nun wird Shaun King (35), der Partner von Drew Douglas, des Mordes verdächtigt. Er erschien nur knapp eine Stunde, nachdem die Australierin aufgefunden wurde, im 43 Kilometer entfernten Polizeirevier in Campbelltown. Doch es wird noch mysteriöser.

Einen Abend zuvor, gegen 20.40 Uhr (Ortszeit), alarmierte der 35-Jährige nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen dem Paar die Polizei.

Offenbar nahmen die Beamten den Anruf jedoch nicht ernst, da King sehr "unzusammenhängend" sprach und keine Drohungen gegen seine Partnerin aussprach.