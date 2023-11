Waffen, Drogen, Folter: Banden-Chef soll mehr als hundert Millionen Euro "verdient" haben

White, dem ein Richter "ein Grad an Kriminalität, der von Gerichten in Schottland selten gesehen wurde", bescheinigte, bekam wegen schwerer organisierter Kriminalität und Schusswaffendelikten vorerst neun Jahre und zehn Monate Gefängnis aufgebrummt.

Für die schottische Polizei war die Verhaftung des gesuchten Schwerverbrechers ein großer Erfolg. © Screenshot/Facebook/Police Scotland

Als einer der meistgesuchten Männer Großbritanniens wurde der 46-Jährige 2020 in Italien zunächst mit einem falschen Pass erwischt, konnte aber noch rechtzeitig nach Südamerika flüchten. Unter dem Namen Vincent McCall sei er dann einige Monate später in Brasilien verhaftet worden.

Mithilfe verschlüsselter Nachrichten gab der Schotte seine Befehle an Bandenmitglieder weiter. Vor seiner Verhaftung soll der Gangster in nur zwei Monaten 33.000 verschlüsselte Texte an 70 Mitarbeiter verschickt und Befehle erteilt haben.

Das Netz der Bande erstreckte sich von Italien und den Niederlanden über die Vereinigten Arabischen Emirate bis nach Russland und Brasilien.

Anfang des nächsten Jahres soll der Prozess gegen den Schwerverbrecher in Edinburgh fortgesetzt werden.