Weil er wegen des Essens ausrastet: Fluggesellschaft setzt Reisenden vor die Tür

Was die Wut eines Fluggasts für Ausmaße annehmen kann, zeigte sich am 9. Juli bei einem United-Airlines-Flug von Houston nach Amsterdam.

Laut dem Online-Dienst Flightradar24 musste das Flugzeug in Chicago zunächst wieder vollgetankt werden. Die Maschine kam schließlich am 10. Juli gegen 12.30 Uhr Ortszeit in Amsterdam an. Der Flug hatte durch den Zwischenfall drei Stunden Verspätung.

Passagieren in der Business Class wird in der Regel ein 3-Gänge-Menü angeboten, bei dem man zwischen gebratenen Rinderrippen, Lachs mit Zitronengras, Ricotta-Salat oder Wildhonig-Manicotti wählen kann. Ein Business-Class-Flug für die Strecke Houston-Amsterdam kostet 6.297 Dollar (circa 5.722 Euro).

Laut Guardian wurde United Airlines kritisiert, dass die Essensversorgung an Bord nicht mehr an das Niveau vor der Corona-Pandemie heranreiche. Die Fluggesellschaft hatte daher angekündigt, die Qualität zu verbessern.