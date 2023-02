Wurde er Opfer eines Streiches? Mexikos Präsident postet "Beweise" für Naturgeister

Andrés Manuel López Obrador (69) postete das rechte Bild auf Twitter. Es soll einen Alux, einen Naturgeist der Maya, darstellen. © Fotomontage: Marco Ugarte/AP/dpa, Screeenshot/Twitter/@lopezobrador_

Am vergangenen Samstag teilte der 69-Jährige zwei Fotos auf Twitter. Auf dem einen Bild ist eine dunkle Gestalt, die in einem Baum sitzt, zu sehen. Diese hat ein komplett verdunkeltes Gesicht, in dem nur zwei helle Augen zu sehen sind. Darüber hinaus trägt sie eine Art Kapuze. Des Weiteren postete er ein Foto einer prähispanische Maya-Skulptur, die ebenfalls die dunkle Gestalt darstellen soll.

"Ich teile zwei Fotos von unserer Überwachung der Maya-Zugarbeiten: Eines aufgenommen von einem Ingenieur vor drei Tagen, anscheinend von einem Alux; ein anderes von Diego Prieto, einer großartigen vorspanischen Skulptur in Ek Balam. Alles ist mystisch", schrieb Obrador über seinem Tweet.

Ein "Alux" ist ein spirituelles Wesen, eine Art Naturgeist, an welches die Maya glaubten. "Aluxe" sind Trickser, die dem irischen Leprechaun ähneln.

Auch wenn der mexikanische Präsident vielleicht denken mag, dass ihm ein Ingenieur einen Beweis für ein magisches Wesen geschickt hat, handelt es sich wahrscheinlich eher um einen Streich. Denn das Foto kursierte bereits seit 2021 auf Twitter!