Baby probiert zum ersten Mal Kiwi: Seine Reaktion begeistert Millionen

Seine Mutter, Userin "r.tarakhtii" wollte der Welt offenbar nicht vorenthalten, wie ihr Söhnchen auf die verschiedenen Nahrungsmittel reagiert und filmte für ihren TikTok -Account gleich mehrere Momente, in denen sie ihm etwas Neues zu Essen präsentiert.

Mit rund sechs Monaten tauchen Babys in die interessante Welt des Essens ein. Während die Monate vorher nur Muttermilch oder Pre-Milch auf ihrem Speiseplan stand, dürfen die Kleinen sich nun durch Obst, Gemüse und andere Leckereien probieren.

Und seine Reaktion ist köstlich. Die saure Kiwi sorgt für lustige Grimassen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/r.tarakhtii

In einem ihrer älteren Videos darf Mark zum ersten Mal an einer Kiwi knabbern. Kurz nachdem die grüne Frucht in den kleinen Mund gewandert ist, stellt der kleine Junge etwas ziemlich Unangenehmes fest: Die Kiwi ist äußerst sauer.

Dementsprechend verzieht das wenige Monate alte Kind auch sein Gesicht, zieht fassungslos die Augenbrauen hoch und schmatzt angeekelt. Doch überraschenderweise entsorgt Mark die saure Frucht nicht durch einen gekonnten Wurf von seinem Stühlchen, sondern probiert sie erneut - wieder mit einer ähnlich niedlichen Grimasse als Reaktion.

Und auch danach hat das Baby offenbar immer noch nicht genug und steckt das saure Grün zum dritten Mal in seinen zahnlosen Mund. Es scheint, als wollte der kleine Junge sicherstellen, dass die Kiwi auch wirklich sauer ist und er sich bei den ersten Kostproben nicht vielleicht geirrt hat.