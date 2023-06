Baby stirbt im Auto, während seine Mutter in der Kirche ist

Palm Bay (USA) - In den USA ist ein erst elf Monate altes Mädchen gestorben, weil seine Mutter es im heißen Auto zurückließ, während sie selbst den Gottesdienst besuchte.

In den USA starb ein elf Monate altes Mädchen, weil seine Mutter es im heißen Auto zurückgelassen hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/ia64

Der tragische Vorfall passierte am vergangenen Sonntag in Palm Bay im US-Bundesstaat Florida. Wie ABC News berichtet, wurde die Polizei gegen 13 Uhr von Zeugen auf ein Baby aufmerksam gemacht, das in einem Auto saß, welches vor einer Kirche geparkt war. Das Kind habe keinerlei Reaktionen gezeigt.

Vor Ort erfuhren die Beamten, dass der Säugling mehrere Stunden lang im Wagen gelassen wurde, während die Mutter samt ihrer Familie beim Gottesdienst war, den die Frau auch leitete.

Ersten Ermittlungen zufolge sei die Mutter des Mädchens, die als Bulaine Molme identifiziert wurde, zu spät zu dem Gottesdienst gekommen. Die 37-Jährige soll dann davon ausgegangen sein, dass eines der Gemeindemitglieder ihre Tochter in die Kirche gebracht habe. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte.

"Ungefähr drei Stunden später, nach dem Ende des Gottesdienstes, bemerkte die Mutter, dass ihr Kind nicht drinnen oder bei einem Kirchenmitglied war", teilte die Polizei mit.

Sie habe sofort reagiert und im Wagen nachgesehen, wo ihr Baby noch immer im Autositz angeschnallt war und kein Lebenszeichen mehr von sich gab.