Gericht entscheidet: Schwer krankes Baby darf nicht weiterleben

London (Großbritannien) - Ein Richter des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs hat in dieser Woche entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen für Baby Indi beendet werden. Das erst sieben Monate alte Mädchen leidet an einer unheilbaren Krankheit.

Die sieben Monate alte Indi Gregory hat seit ihrer Geburt das Krankenhaus nicht verlassen und wurde bereits zweimal operiert. © Screenshot gofundme.com

Indi Gregory hat eine Mitochondrien-Erkrankung und die Ärzte im "Queen's Medical Center", dem Universitätsklinikum in Nottingham in England, könnten nichts mehr für sie tun, berichtet BBC. Aus diesem Grund beantragten sie vor Gericht, die Behandlung des Säuglings zu beenden, was Indis Eltern aus Ilkeston in der Grafschaft Derbyshire zuvor ablehnten.

Doch am Freitag entschied der zuständige Richter "schweren Herzens", dass die Mediziner die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen können, weil das Kind nicht mehr geheilt werden könne.

Bei einer Mitochondrialen Erkrankung versagt der zelluläre Energiestoffwechsel. Symptome sind etwa Muskelschwäche und Muskelschmerzen bis hin zu Muskelschwund. Außerdem eine Nierenschädigung, Herzrhythmusstörungen, Erblindung sowie Taubheit.

In seinem Urteil sagte der Richter auch, dass die liebevolle Hingabe von Indis Familie "spürbar" und ihr Schmerz "fast unvorstellbar" sei. Er betonte, dass die Wünsche der Angehörigen, weiterhin um die Gesundheit ihres Babys zu kämpfen, zwar eine wichtige Rolle spielten. Doch die medizinischen Belege seien "einstimmig und klar".

In der Verhandlung berichtete zudem ein Arzt, dass Indi ohnehin an der Krankheit sterbe.