Mutter wendet sich wegen Tochter besorgt an Kinderarzt: Die Wahrheit sorgt aber für Lachtränen

North Carolina (USA) - Wer selbst schon Kinder hat, weiß, dass Eltern vor allem beim ersten Kind schnell in Sorge geraten, wenn der Sprössling plötzlich ein anderes Verhalten, als gewohnt, an den Tag legt. Auch eine Mutter aus den USA griff schnell zum Telefon, um einen Arzt zu konsultieren, als sie etwas an ihrer kleinen Tochter bemerkte. Hinterher war sie allerdings schlauer - und amüsiert!