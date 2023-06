18.06.2023 18:15 Badeunfall in Hamburg: Rettungseinsatz an beliebtem See

Von Oliver Wunder

Hamburg - Badeunfall in Hamburg: Im Stadtteil Allermöhe sind am Sonntagnachmittag zahlreiche Feuerwehrleute und die DLRG am Eichbaumsee im Einsatz. Die Retter suchen den See ab. © Blaulicht-News.de Die Alarmierung erfolgte gegen 16.48 Uhr, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg zu TAG24. Derzeit werde nach einer Person gesucht, die im Wasser untergegangen sein soll. Mittlerweile werde davon ausgegangen, dass der Mann ertrunken ist. Der Strand des Badesees ist abgesperrt. Mitglieder von Feuerwehr und DLRG sind im Einsatz und suchen auf und im Wasser nach dem Vermissten. Badeunfall Badedrama in Brühl: 17-Jährige aus Köln ertrinkt in Bleibtreusee Zuvor sollen vermutlich Zeugen eine weitere Person aus dem Badesee gerettet haben. Diese habe sich danach vom Ufer entfernt. Mehr dazu lest Ihr in Kürze auf TAG24. Erstmeldung: 17.56 Uhr. Aktualisiert: 18.15 Uhr.

