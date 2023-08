11.08.2023 21:47 Große Suchaktion am Falkensteiner Ufer! 15-Jähriger geht baden und verschwindet

Polizei und Feuerwehr suchen am Freitagabend am Falkensteiner Ufer in Hamburg in der Elbe nach einem 15-Jährigen. Er war baden gegangen und verschwunden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Der erste Sonnentag seit Langem könnte ihm zum Verhängnis werden! Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend in der Elbe am Falkensteiner Ufer untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Polizei und Feuerwehr suchen am Falkensteiner Ufer nach einem vermissten Schwimmer. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Polizei Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, passierte das Unglück auf Höhe des Schiffswrack "MS Uwe". Der Jugendliche sei dort ins Wasser gestiegen und anschließend nicht wieder aufgetaucht. Passanten bemerkten das Verschwinden und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Polizei und Feuerwehr suchen derzeit mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Schwimmer. Badeunfall Feuerwehr zieht jungen Mann aus Kieler Förde Dabei kommen auch Taucher der Feuerwehr und ein Sonarboot der DLRG zum Einsatz. Die Suche beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Wasser, auch an Land wird nach dem 15-Jährigen gesucht.

Titelfoto: Blaulicht-News.de