09.07.2023 17:08 Jugendlicher in Elbe untergegangen? Suche bislang erfolglos

Zahlreiche Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag in Hamburg einen vermissten Jugendlichen in der Elbe Nähe Falkensteiner Ufer gesucht.

Hamburg - Zahlreiche Einsatzkräfte haben am Sonntagnachmittag in Hamburg einen vermissten Jugendlichen in der Elbe Nähe Falkensteiner Ufer gesucht. Zahlreiche Rettungskräfte suchen nach dem Jugendlichen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa "Mehrere Zeugen haben gesehen, dass er untergegangen ist und nicht wieder aufgetaucht ist", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Hubschrauber, zahlreiche Boote von Polizei und Feuerwehr, Taucher und Notarzt seien vor Ort. Die Rettungskräfte wurden um 15.53 Uhr alarmiert und suchten bislang vergebens nach dem Schwimmer.

