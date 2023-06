Mann (†23) tot aus Stausee in Niederbayern geborgen

Zum Sommerbeginn muss die Wasserwacht wieder vermehrt in Bayern ausrücken. Oft kommt jedoch jede Hilfe zu spät. © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizei vom Freitag befand sich der Mann am späten Donnerstagnachmittag auf einem Boot in der Mitte des Sees bei Haidmühle (Landkreis Freyung-Grafenau).

Ob der junge Mann dort vom Boot gefallen oder gesprungen ist, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist er ertrunken. Eine Obduktion steht noch aus.

Zeugen berichteten der Polizei von einer untergegangenen Person. Die Ermittler gehen derzeit nicht von Fremdeinwirkung, sondern von einem tragischen Unfall aus.

Die Wasserwacht Bayern hat zum Sommerbeginn vor Sorglosigkeit beim Baden in Seen, Freibädern oder Flüssen gewarnt. "Gefahren am und im Wasser werden nach wie vor zu oft unterschätzt", sagte Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern, am Dienstag.