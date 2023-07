02.07.2023 22:47 Stand-Up-Paddler am Oyter See vermisst: Suchmaßnahmen dauern an

Seit Sonntagmittag wird ein 50-jähriger Mann am Oyter See in Oyten (Landkreis Verden) vermisst.

Von Nora Petig

Oyten - Seit Sonntagmittag wird ein 50-jähriger Mann am Oyter See in Oyten (Landkreis Verden) vermisst. Ein Rettungshubschrauber des ADAC suchte ebenfalls nach dem Vermissten. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie die Polizei jetzt mitteilte, sei der Mann gegen 14.30 Uhr von seinem Bekannten (54) als vermisst gemeldet worden. Beide waren ersten Informationen zufolge zuvor auf einem Stand-Up-Paddle unterwegs gewesen. Aktuell suchen diverse Einsatzkräfte nach dem Vermissten, heißt es weiter. Darunter unterschiedliche Feuerwehren, der DRK und DLRG mit Booten und Tauchern. Auch ein Rettungshubschrauber des ADAC war kurzfristig im Einsatz. Badeunfall Toter Mann (22) aus Rhein geborgen: Seine Leiche trieb von Düsseldorf bis nach Duisburg Aktuell seien keine Angaben zum Aufenthalt oder Zustand der Person bekannt. Die Maßnahmen dauern aktuell noch an.

