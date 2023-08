28.08.2023 13:45 1.023 Tragischer Badeunfall: Kind (3) schwebt in Lebensgefahr!

In einem Hattorfer Freibad kam es am Sonntagnachmittag zu einem tragischen Badeunfall. Eine 3-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hattorf - Am späten Sonntagnachmittag kam es im Hattorfer Freibad (Landkreis Göttingen) zu einem tragischen Badeunfall, bei dem eine Dreijährige in das Nichtschwimmerbecken fiel. Der Zustand des Kindes ist derzeit kritisch. Warum das Mädchen ohne Schwimmhilfe in den Nichtschwimmerbereich fiel, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/Chatnakorn Chuankul Wie die Polizei mitteilte, sei das kleine Mädchen ohne jegliche Schwimmhilfe in den tiefen Beckenbereich gefallen. Hierbei nahm sie so viel Wasser zu sich, dass sie im Anschluss das Bewusstsein verlor. Ein Bademeister bemerkte das Kind, zog dieses umgehend aus dem Wasser und reanimierte es bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Badeunfall Drama auf Mallorca: Urlauberin stirbt im Meer Das Kleinkind wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist der Zustand des Mädchens weiterhin kritisch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter der 05522/5080 zu melden.

Titelfoto: 123rf/Chatnakorn Chuankul